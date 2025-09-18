La concesionaria de la Línea 1 del Metro de Lima anunció que el servicio se encuentra totalmente restablecido y operando con normalidad, tras las demoras registradas desde la mañana debido a fallas técnicas.

A través de un comunicado, la empresa lamentó las molestias ocasionadas a los pasajeros y aseguró que el flujo de trenes funciona con regularidad en todas las estaciones.

Más temprano, la Línea 1 había advertido a los usuarios sobre mayores tiempos de espera y recomendó tomar precauciones, incluso optar por otros medios de transporte, mientras trabajaba en la solución de la incidencia.

Las demoras ocasionaron malestar entre los pasajeros, que enfrentaron largas colas y mayor tiempo de ingreso a las estaciones. Sin embargo, la concesionaria reiteró su compromiso de garantizar un servicio seguro y continuo.

Con la normalización del servicio, los trenes circulan ahora de manera regular, lo que permite retomar el ritmo habitual de viajes en uno de los principales medios de transporte masivo de la capital.

#ATUInforma | 📢El servicio de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao se encuentra restablecido tras solucionarse la falla técnica reportada en el sistema.



👉 El servicio opera con normalidad. https://t.co/h2k6I4afUM — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) September 18, 2025