La Policía Nacional del Perú ha desplegado un amplio operativo de seguridad con motivo del clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, que se disputará este domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental de Ate.

Según informó el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, un total de 1,658 agentes, junto con 97 vehículos y 254 motos, custodiarán los tres anillos de seguridad en torno al recinto deportivo para garantizar el orden y la tranquilidad de los asistentes.

El plan policial incluye la participación de unidades especializadas como la Policía Canina, que realizó revisiones en los accesos; el Escuadrón Verde y su grupo motorizado; la División de Servicios Especiales, encargada del control de multitudes; el Escuadrón de Emergencia, que efectuará patrullajes preventivos; y el Grupo Terna, enfocado en prevenir la reventa de entradas y estafas.

Asimismo, se reforzará la presencia policial en puntos estratégicos considerados de riesgo por posibles enfrentamientos entre barristas , como la Vía de Evitamiento, Separadora Industrial, San Miguel, Villa El Salvador y el Rímac. Monroy enfatizó que estará prohibido el comercio ambulatorio y la reventa de entradas en los alrededores del estadio, acciones que se coordinarán junto con el serenazgo y la fiscalización municipal de Ate y La Molina.

Finalmente, la Policía exhortó a los asistentes a acudir con anticipación, ya que las puertas del estadio se abrirán desde la 1:30 p.m., cuatro horas antes del inicio del encuentro.

El general Monroy recordó que el objetivo es que el clásico sea una fiesta deportiva y que las familias puedan disfrutarlo sin actos de violencia.