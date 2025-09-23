Balance. Un total de 19 efectivos policiales resultaron heridos durante las marchas de la Generación Z, realizadas el último fin de semana, afirmó la Policía Nacional.

Según el reporte, el grupo de afectados está conformado por 17 varones y dos mujeres. Todos ellos resultaron con moretones, policontusiones y traumatismos, señaló en la víspera el ministro del Interior, Carlos Malaver.

El grupo fue derivado al Hospital de la Policía, donde fue atendido con carácter de urgencia, según lo informado por Ricardo Tinoco, director del nosocomio.

El oficial señaló que 18 de los agentes sufrieron lesiones, heridas y golpes por objetos contundentes, pero afortunadamente fueron dados de alta pocas horas después de su ingreso.

Afectado

No obstante, uno de los agentes sigue hospitalizado y a la espera de ser operado por una fractura del maxilar izquierdo y la órbita ocular, confirmó Tinoco.

Se trata del suboficial técnico de tercera PNP Alan Benítez Ambrosio, quien supuestamente fue agredido por los manifestantes.

“Lo que ha señalado es que 10 personas lo golpearon en el suelo, a la altura del hotel Sheraton”, señaló Tinoco.

El agente será intervenido por la unidad de Cabeza y Cuello del nosocomio, luego de lo cual, tendrá que afrontar un largo periodo de recuperación.

“Es indignante que unos sujetos, o mejor llamados vándalos, hayan agredido a este efectivo policial, pateándolo en el suelo y provocándole una fractura”, manifestó el ministro del Interior.

En contraste, docenas de manifestantes y periodistas denunciaron que fueron afectados por el uso indiscriminado de perdigones por parte de la Policía Nacional.

TE PUEDE INTERESAR