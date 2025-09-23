La Defensoría del Pueblo rechazó este lunes los insultos racistas proferidos por una joven en un bus de transporte público y pidió al Ministerio Público iniciar una investigación por el caso. El hecho, difundido en redes sociales, motivó el pronunciamiento de la institución.

“Rechazamos las frases racistas dirigidas por una ciudadana en un vehículo de transporte público e instamos a Fiscalía a iniciar investigaciones inmediatas en este caso. Recordamos que la discriminación es un delito establecido en el Código Penal que se sanciona hasta con tres años de pena privativa de libertad”, indica el comunicado.

La Defensoría precisó que, hasta el 2022, el Ministerio Público había registrado 4,737 denuncias por discriminación en todo el país, de las cuales más del 38% correspondían a Lima. Sin embargo, solo 25 de estos casos concluyeron con una sentencia firme.

Asimismo, la entidad exhortó a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) a actuar dentro de sus competencias y a reforzar la difusión sobre la importancia de enfrentar el racismo y la discriminación.

En el video se observa cómo la joven, incómoda por la congestión en el bus, insulta a otros pasajeros llamándolos “serranos” y “vicuñas”, lo que generó la indignación del resto de los presentes.

"Rechazamos las frases racistas dirigidas por una ciudadana en un vehículo de transporte público e instamos a @FiscaliaPeru a iniciar investigaciones inmediatas en este caso. Recordamos que la discriminación es un delito… — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) September 22, 2025