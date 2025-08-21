Vecinos se oponen a la inauguración del puente del Corredor Turístico Miraflores - Barranco (FOTOS)
Este miércoles, se realiza la inauguración del Puente de la Paz, eje del Corredor Turístico Miraflores–Barranco. Sin embargo, los vecinos de dichos distritos levantaron su voz de protesta debido a que los reflectores del sistema lumínico, deslumbran las casas más próximas del Malecón de la Reserva y al Malecón Paul Harris. Por ese motivo, solicitarán a las autoridades municipales la reducción de la potencia de los reflectores. (Foto: Fernando Sangama @photo.gec)