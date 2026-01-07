Una camioneta se volcó en el carril con sentido al sur de la vía exclusiva del Metropolitano, a la altura de la Estación Central, en el Cercado de Lima, lo que generó la paralización del paso regular de los buses.

En el lugar se verificó que el conductor, cuya identidad no fue precisada, logró salir del vehículo por sus propios medios y, de manera preliminar, no presentaba lesiones.

Mientras se realizaban las diligencias, el vehículo permaneció con las llantas hacia arriba en plena vía exclusiva, por lo que el tránsito del Metropolitano quedó interrumpido; las causas del accidente son materia de investigación, y según la Sunarp, la unidad figura a nombre del Congreso de la República.

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao informó que “se presentan demoras en el servicio” y precisó que “Personal de la ATU, con apoyo de la PNP, se encuentra en el lugar para garantizar la continuidad del servicio.

