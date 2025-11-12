Un bus de la empresa de transporte público conocida como “Los Chinos”, fue atacado a balazos mientras transitaba con pasajeros a bordo. El hecho ocurrió en la curva de Nueva Esperanza, en el distrito de Villa María del Triunfo.

Según RPP, los testigos contaron que los disparos contra el vehículo fueron realizados por dos personas que se desplazaban en una motocicleta. Ningún pasajero ni el conductor resultaron heridos durante el ataque.

Videos difundidos en redes sociales mostraron los daños que sufrió el vehículo tras los impactos de bala. La Policía Nacional indicó que, a pesar del atentado, el conductor del bus no se detuvo y continuó su recorrido hasta llegar a su paradero final.

El ataque se produjo durante el estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana y el Callao. Asimismo, se informó que los responsables eran dos hombres que se desplazaban en una motocicleta, a pesar de que esta acción está prohibida.