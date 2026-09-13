Ysidro Fernando Kagami Fujimori, primo de la presidenta Keiko Fujimori, fue hallado sin vida este domingo 13 de setiembre en el departamento donde residía solo, ubicado en el distrito limeño de La Molina.

De acuerdo con información difundida por Latina, agentes de la Policía Nacional acudieron al inmueble y encontraron el cuerpo de Kagami Fujimori. El parte policial señala que el fallecimiento habría ocurrido varios días antes del hallazgo.

Según el reporte, los vecinos dejaron de verlo durante varios días, situación que generó preocupación entre los residentes del edificio. La presidenta de la junta de propietarios señaló que Kagami Fujimori solía salir a comprar pan y que era una persona conocida y apreciada por los vecinos.

Ante su ausencia prolongada, los residentes comunicaron la situación a la exesposa del fallecido. Con su autorización, ingresaron al departamento y encontraron el cuerpo. Posteriormente, la Policía Nacional llegó al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Ysidro Kagami Fujimori era hijo de Juana Fujimori, hermana del expresidente Alberto Fujimori y tía de la actual mandataria. La dirigente vecinal expresó su pesar por la muerte y recordó que el fallecido mantenía una relación cordial con los integrantes de la junta de propietarios.

El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades, que realizan las diligencias para determinar las circunstancias y la causa exacta del deceso.

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