En Yanacancha, la Policía investiga la muerte de Arnold De la Cruz Campos (29), quien fue hallado sin vida dentro de una vivienda acondicionada como taller de soldadura, ubicada en el jirón Los Diamantes, cerca del grifo Ecosém. El joven había sido reportado como desaparecido por su madre horas antes.

Según el registro de desaparición, Arnold salió la noche anterior para reunirse con amigos y no retornó a su domicilio. Ante la falta de noticias, su familia solicitó apoyo en medios locales para agilizar la búsqueda.

La situación tomó un giro inesperado cuando una alerta ciudadana informó sobre un cuerpo en el interior del taller. Personal de la Divincri Pasco acudió al lugar junto a los familiares, quienes confirmaron que se trataba del joven. Las escenas de tristeza marcaron el momento del reconocimiento.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha determinado cómo ni en qué circunstancias el joven ingresó al inmueble, ni qué ocurrió en las horas previas a su muerte. Tampoco se ha informado si existen indicios de participación de terceros.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso y establecer las causas del fallecimiento. La familia ha solicitado celeridad y transparencia en la investigación.