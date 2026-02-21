En el marco de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Castilla informó que instalará 116 mesas de atención especial destinadas a facilitar el ejercicio del derecho al voto de 3591 electores con discapacidad, distribuidos en ocho distritos y trece centros poblados de la provincia de Piura.

De acuerdo con el padrón electoral, los distritos con mayor número de ciudadanos con discapacidad son Castilla (1271), Tambogrande (759), Catacaos (521), Las Lomas (358), La Arena (253), La Unión (240), Cura Mori (135) y El Tallán (54).

Para ello, la ONPE ubicará las mesas de atención especial en el primer piso y cerca del ingreso de los locales de votación, con el propósito de facilitar el acceso y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del sufragio.

El jefe de la ODPE Castilla, Juan Carlos Cajusol Bances, señaló que los ambientes estarán señalizados y acondicionados de acuerdo con los estándares de accesibilidad, y que el personal de la ONPE estará capacitado para orientar y apoyar a quienes lo requieran durante la jornada.

Además, se habilitarán módulos temporales de votación para atender a quienes, por motivos de salud, discapacidad temporal o movilidad reducida, presenten dificultades para desplazarse hasta su mesa asignada en el local de votación. Estos espacios permitirán emitir el voto en una zona accesible dentro del mismo local de votación.

En tanto, para los ciudadanos con discapacidad visual, la ONPE dispondrá de plantillas en sistema braille, que serán facilitadas gratuitamente por el personal electoral el día de la elección. Este instrumento permitirá que el elector identifique correctamente las opciones de la cédula y emita su voto de manera autónoma, preservando el carácter secreto del sufragio.

Finalmente, se invitó a las personas con discapacidad a inscribirse en el Registro de Personas con Discapacidad (Redis) de la ONPE, con el objetivo de fortalecer la base de datos institucional y contar con información actualizada para planificar las facilidades necesarias en futuros procesos electorales.

Cabe señalar que los datos sobre ciudadanos con discapacidad provienen de los registros del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad.