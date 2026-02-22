La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Piura viene sosteniendo diversas reuniones de coordinación con representantes de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) a fin de garantizar la seguridad en los 67 locales de votación que se habilitarán en los distritos Piura y Veintiséis de Octubre para los comicios del 12 de abril.

En la reunión, el jefe de la ODPE Piura, Jorge Calderón Rojas, y el comandante de unidad del Grupo de Artillería de Campaña N.º 502, Andy Murga Lázaro, revisaron las estrategias que se aplicarán para la seguridad del material electoral y el resguardo en los locales de votación.

El personal de las FF. AA. pernoctará en los locales para custodiar el material electoral desde el día anterior a los comicios y brindará seguridad a los actores electorales dentro de los recintos hasta el retorno del material electoral a las instalaciones de la oficina descentralizada.

Al respecto, Calderón Rojas señaló que las coordinaciones iniciaron el 18 de enero con los representantes de las Fuerzas Armadas, donde se presentó toda la información relevante respecto a la jurisdicción de la ODPE Piura, con lo cual se estudiará un plan de acción y distribución de personal militar.

“Hoy hemos presentado la situación en la que se encuentran los locales habilitados para acoger a los más de 262 mil electores. De esta manera, los encargados podrán adecuar la cantidad necesaria de personal en cada colegio dependiendo de la necesidad”, indicó el jefe de la ODPE.

Cabe señalar que, la ODPE Piura también ha tenido un primer encuentro de coordinación con los representantes de la Policía Nacional del Perú, entidad encargada de la seguridad a los electores y del material electoral, tanto en el despliegue a los locales de votación como en el repliegue a la oficina descentralizada.

Ante ello, el jefe de la ODPE Piura señaló que se continuarán las gestiones con las FF. AA. y los representantes de la PNP de Piura para que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera segura y tranquila.