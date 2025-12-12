El Vaticano oficializó cambios en la jerarquía de la Iglesia Católica en el Perú con el nombramiento de dos nuevos obispos.

La Santa Sede confirmó que Luciano Maza Huamán asumirá como arzobispo metropolitano de Piura, mientras que monseñor Juan Carlos Asqui Pilco fue designado para dirigir la Prelatura Territorial de Chuquibamba.

La designación de Maza se produce tras una extensa trayectoria en la arquidiócesis de Piura, donde se desempeñó como vicario general. Nacido en Castilla, Piura, cursó estudios de filosofía y teología en instituciones eclesiásticas del país y fue ordenado sacerdote en marzo de 1987. Su llegada al arzobispado consolida una línea de continuidad en el liderazgo pastoral de la región.

En el caso de Asqui Pilco, su traslado a Chuquibamba marca un nuevo encargo episcopal luego de ejercer como obispo auxiliar de la diócesis de Tacna y Moquegua.

Ambos nombramientos, anunciados por la Santa Sede, responden a una renovación en la estructura episcopal del país y buscan fortalecer la presencia pastoral en regiones estratégicas para la Iglesia Católica en el Perú.