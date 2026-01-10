Frente a la incidencia por afloramiento de aguas servidas reportada en el asentamiento humano Las Dalias (Veintiséis de Octubre), la EPS Grau informó que desde la mañana de ayer viernes iniciaron los trabajos de limpieza y desatoro en el sector, con apoyo de la máquina de baldes.

Al respecto, la Subgerente Zonal Piura de la EPS Grau, Ing. Susana Bastarrachea Valencia indicó que estas labores se vienen ejecutando de forma progresiva, con el fin de regularizar las emanaciones de aguas residuales provenientes de una caja domiciliaria.

“La emergencia se ha registrado a inmediaciones de la manzana B1. Desde que se tomó conocimiento, se realizaron las coordinaciones pertinentes para intervenir inicialmente con la máquina de baldes y nuestro personal técnico”, afirmó la funcionaria.

Asimismo, Bastarrachea Valencia agregó que, además de estas acciones actualmente en ejecución, posteriormente se efectuarán trabajos de limpieza y desatoro con apoyo de la máquina hidrojet; ello para solucionar de manera integral la emergencia suscitada hoy en el A.H. Las Dalias.