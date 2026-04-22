A dieciocho y veinte años de cárcel fueron condenados dos presuntos integrantes de una banda delincuencial, vinculados al delito de extorsión agravada.

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, a cargo de la fiscal provincial Fanny García, consiguió una contundente sentencia condenatoria de 20 y 18 años de pena privativa de la libertad contra Jessica Leticia Noblecilla Albines y José Julio Chero Córdova, respectivamente, como coautores del delito de extorsión agravada.

Durante el juicio oral, el fiscal adjunto provincial Carlos Aguilera Rodríguez sustentó con sólidos y determinantes medios probatorios la participación de los sentenciados, quienes eran titulares de cuentas Yape utilizadas por presuntos integrantes de la organización criminal “Los Malditos del Norte” para exigir dinero a su víctima bajo amenazas de muerte contra él, su familia y su negocio.

Entre los principales elementos de prueba presentados destacan actas de denuncia verbal, intervención policial, registro personal e incautación, así como reportes de geolocalización, visualización y transcripción de información contenida en equipos telefónicos, los cuales permitieron acreditar la responsabilidad penal de los acusados en el esquema delictivo.

La acción fiscal, en estrecha coordinación con la PNP, permitió además ejecutar una intervención estratégica: la víctima simuló acceder a las exigencias y realizó un depósito mínimo, lo que facilitó la ubicación y captura de José Julio Chero Córdova en el distrito de La Unión. Durante las diligencias, este implicó directamente a Jessica Leticia Noblecilla Albines como la persona que le solicitaba recibir y transferir el dinero producto de la extorsión.