A dieciocho y veinte años de cárcel fueron condenados dos presuntos integrantes de una banda delincuencial, vinculados al delito de extorsión agravada.
La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, a cargo de la fiscal provincial Fanny García, consiguió una contundente sentencia condenatoria de 20 y 18 años de pena privativa de la libertad contra Jessica Leticia Noblecilla Albines y José Julio Chero Córdova, respectivamente, como coautores del delito de extorsión agravada.VER MÁS: Piura: Piden prisión a 5 implicados por crimen de pediatra
Durante el juicio oral, el fiscal adjunto provincial Carlos Aguilera Rodríguez sustentó con sólidos y determinantes medios probatorios la participación de los sentenciados, quienes eran titulares de cuentas Yape utilizadas por presuntos integrantes de la organización criminal “Los Malditos del Norte” para exigir dinero a su víctima bajo amenazas de muerte contra él, su familia y su negocio.
Entre los principales elementos de prueba presentados destacan actas de denuncia verbal, intervención policial, registro personal e incautación, así como reportes de geolocalización, visualización y transcripción de información contenida en equipos telefónicos, los cuales permitieron acreditar la responsabilidad penal de los acusados en el esquema delictivo.TAMBIÉN PUEDE LEER: Piura: Dictan prisión preventiva a sujeto acusado de violación sexual a menor
La acción fiscal, en estrecha coordinación con la PNP, permitió además ejecutar una intervención estratégica: la víctima simuló acceder a las exigencias y realizó un depósito mínimo, lo que facilitó la ubicación y captura de José Julio Chero Córdova en el distrito de La Unión. Durante las diligencias, este implicó directamente a Jessica Leticia Noblecilla Albines como la persona que le solicitaba recibir y transferir el dinero producto de la extorsión.