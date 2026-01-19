Una vez más, el limón sutil se consolida como uno de los principales cultivos estratégicos de la región Piura, al registrar una producción de 203 814. 30 toneladas en una superficie cosechada de 17 253 hectáreas, con un rendimiento promedio de 11.81 TM por hectárea y un precio en chacra de S/1.41 por kilogramo.

Así lo dio a conocer el Gobierno Regional Piura, a través de cifras oficiales de la Oficina de Estadística de la Dirección Regional de Agricultura.

A estos indicadores se suma la exportación de 277.71 toneladas de limón sutil durante el año 2025 hacia Chile, Panamá, España, Ámsterdam, Canadá y el Reino Unido, posicionando a Piura como una región importante en la oferta nacional de este cultivo, insumo fundamental para la preparación del Pisco Sour, bebida emblemática del Perú, y para diversos platos de la gastronomía peruana reconocida a nivel internacional.

La producción del limón sutil se sustenta en una superficie total instalada de 18 555 hectáreas durante el periodo enero–diciembre, lo que refleja la magnitud del cultivo en la región y la participación activa de los productores en esta cadena productiva. Esto confirma la importancia del limón sutil como fuente de ingresos para miles de pequeños y medianos agricultores y como componente relevante de la economía agraria regional.

Finalmente, las cifras oficiales demuestran que el limón sutil cumple un rol clave tanto en el abastecimiento del mercado interno como en el comercio exterior, otorgándole un valor estratégico para el desarrollo agrario de Piura.