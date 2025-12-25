Un grupo de sujetos armados asaltó una avícola y se llevó más de 10 mil soles, correspondiente a las ventas de carne de pavo y pollo durante la campaña navideña.

Según RPP, el robo se produjo en la intersección de las calles Calvario y Miguel Grau, a apenas cinco minutos de la comisaría de Miraflores, en la región Piura.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los delincuentes llegaron al local en un vehículo y se hicieron pasar por clientes. Al ingresar, sacaron armas de fuego para intimidar a los trabajadores y exigir la entrega del dinero.

Después de apoderarse del dinero, los delincuentes escaparon rápidamente en el mismo vehículo, mientras que los trabajadores alertaron de inmediato a la Policía Nacional.

Agentes del área de Robos de la Divincri tomaron las declaraciones de las víctimas y analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para identificar y localizar a los responsables del asalto.