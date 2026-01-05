Dos incendios dejaron a ocho familias damnificadas en las provincias de Sullana y Paita. La policía investiga las causas de los siniestros. Las familias piden ayuda a las autoridades, ya que se quedaron, prácticamente, sin nada.

La noche del sábado, un voraz incendio arrasó con tres viviendas en Sullana y ayer, en horas de la mañana, cinco casas fueron consumidas en la provincia de Paita. Las familias lloran debido a que no pudieron recuperar sus pertenencias.

El incendio ocurrido cerca de las ocho de la noche del sábado, consumió tres inmuebles ubicados a la altura del óvalo Santa Cruz con la avenida Circunvalación, en la provincia de Sullana.

Las tres viviendas de material rústico pertenecen a José Reyes Navarro y Seferino Flores Saavedra, quienes desconocen las causas que provocaron el siniestro que consumió prácticamente todo.

Tras conocerse el hecho, hasta el lugar llegaron los miembros de la Compañía de Bomberos de Bellavista 117 y uno de Sullana, quienes ayudaron a apagar el fuego, que amenazaba con extenderse hacia otras viviendas.

Las familias que habitaban en estos predios no lograron sacar sus pertenencias, por lo que se quedaron sin nada.

De otro lado, en el asentamiento 29 de Diciembre, en Paita, cinco viviendas resultaron damnificadas por el incendio registrado la mañana de ayer. Los inmuebles eran de material rústico, lo que ayudó a que estas se consuman en cuestión de minutos.

Ante la emergencia, los vecinos de la zona, con mangueras de agua intentaron controlar las largas lenguas de fuego, pero fue insuficiente. La falta de agua en el sector impidió controlar las llamas. Hasta el lugar llegaron los bomberos de Paita para apagar el incendio, que amenazaba con consumir las demás casas.

No se registraron personas heridas durante estos incendios.