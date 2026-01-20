La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A. informó que, durante los trabajos de limpieza de un colector colapsado y atorado en las inmediaciones de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) San Martín, se pudo retirar colchones del sistema de saneamiento.

Grande fue la sorpresa cuando el personal operativo de la empresa, al momento de hacer mantenimiento al buzón, evidenció que 3 colchones se encontraban dentro del sistema, represándolo y causando perjuicios a las redes de alcantarillado.

“Durante los trabajos de evaluación del tramo colapsado de la red colectora, nuestro equipo especializado encontró varios colchones, piedras, sogas y otros desperdicios que se encontraban obstruyendo el libre flujo de las aguas servidas. Del mismo modo, por medio de motobombas y hidrojet, nos encontramos atendiendo diversos afloramientos de aguas servidas a causa de la paralización de la EBAR San Martín”, sostuvieron los voceros de la empresa.

En este sentido, el personal operativo de la EPS Grau – zonal Piura viene atendiendo un afloramiento presentado cercano a la Casa Hogar María del Redentor con apoyo de una motobomba para bajar los niveles de las aguas servidas, además de hidrojet y máquinas de balde. Estos trabajos se van a prolongar hasta que se reanude el funcionamiento de la EBAR San Martín. Además de ello, se vienen atendiendo diferentes aniegos en el distrito de Veintiséis de Octubre.

Asimismo, la empresa prestadora indica a sus usuarios que se encuentra trabajando para el pronto restablecimiento del servicio de agua potable en los diversos sectores de Piura y Veintiséis de Octubre.

“El problema ha surgido por el hundimiento del colector principal de 1000 mm. que va a la EBAR San Martín. Ya hemos instalado equipos para realizar el by pass correspondiente y solucionar el represamiento. También hemos realizado un expediente para reubicar el colector que está dentro de las chacras”, manifestaron voceros de la empresa.