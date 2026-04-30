Pasta básica de cocaína, marihuana, objetos punzocortantes, entre otros, fueron encontrados en diferentes celdas del establecimiento penitenciario de varones de Piura durante un operativo realizado por la policía y la fiscalía de Castilla.

La intervención se realizó la mañana de ayer con el objetivo de detectar e incautar objetos y sustancias prohibidas, contribuyendo a prevenir la comisión de delitos desde el interior del establecimiento penitenciario.

El operativo tuvo la participación del fiscal provincial José Silva Mechato, junto a las fiscales adjuntas Janet Silva Huertas y Giovanni Lindao Feria, contando con el apoyo de 160 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como personal de la administración penitenciaria.

Las autoridades revisaron minuciosamente los pabellones 5 derecho e izquierdo del recinto. Durante las diligencias de requisa, en el pabellón 5 izquierdo, celda 21, se hallaron tres bolsas transparentes ocultas en el interior de un colchón, las cuales contenían 32 bolsitas de marihuana, 64 ketes de marihuana y 97 bolsitas de pasta básica de cocaína. La cama corresponde al interno de iniciales J.E.P.F. (32), de nacionalidad venezolana, quien cumple condena de 18 años por el delito de robo agravado.

Asimismo, en la celda 10 se encontraron dos pipas, un objeto punzocortante y una bolsita de marihuana. En la celda 18 se incautó un objeto punzocortante; en la celda 13, dos objetos punzocortantes y una gillette; y en la celda 7, una balanza gramera sin marca.