La EPS Grau S.A. informó que, frente al corte temporal anunciado por el Proyecto Especial Chira Piura (PECHP) en el canal Daniel Escobar, se ha desplegado un plan de contingencia para asegurar el abastecimiento del servicio en los parámetros acordados.

En el caso de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, la Planta de Tratamiento de Agua Potable Curumuy, continuará operando con el remanente de agua pactado con el PECHP, lo que permitirá mantener el suministro habitual. Para garantizar la seguridad del recurso durante el periodo de restricción, se contará con resguardo policial que protegerá la captación y el proceso de potabilización.

De manera complementaria, los pozos ubicados en estas localidades operarán las 24 horas a fin de reforzar la continuidad del servicio. En caso se presenten incidencias puntuales de baja presión o desabastecimiento, se activará el abastecimiento alterno mediante camiones cisterna hasta la recuperación del caudal en el canal.

Para el caso de las PTAP Sullana y El Arenal, dichas infraestructuras van a seguir trabajando con normalidad gracias a la activación de su captación alterna en el río Chira. Con ello garantizamos el servicio a todos los pobladores de las provincias de Sullana, Paita y Talara.

“Nuestro personal operativo viene realizando trabajos de mantenimiento en toda la estructura de las plantas, cambiando rodajes y equipando las unidades de bombeo. Con ello garantizamos que los equipos funcionen correctamente durante el periodo de corte del PECHP”, sostuvieron los representantes de la empresa.

El próximo viernes 28 de noviembre, se llevará a cabo una reunión con los representantes del Gobierno Regional y el Proyecto Especial Chira Piura (PECHP) con la finalidad de ultimar detalles para asegurar una dotación habitual para uso poblacional.