Con el objetivo de garantizar la óptima calidad del agua potable, l EPS Grau realizó la purga de grifos contraincendios en la urbanización Cossío del Pomar I Etapa, en el asentamiento humano Tacalá y en la UPIS Villa Río 8 (colindante con el asentamiento humano Las Monteros), sectores ubicados en el distrito de Castilla, en Piura.

Según indicó el Equipo de Control de Calidad-Zonal Piura, estas acciones se efectuaron en el transcurso del último viernes con el objetivo de garantizar la óptima calidad del agua potable distribuida en los mencionados sectores.

Los voceros detallaron que estas labores, efectuadas de forma paliativa y preventiva, permitirán retirar posibles residuos tales como óxido, arena u otros sedimentos que podrían acumularse en el sistema de redes; es por ello por lo que es de vital importancia la intervención en los grifos contraincendios ubicados en puntos estratégicos de las zonas antes mencionadas.

El Equipo de Control de Calidad adscrito a la Subgerencia Zonal Piura recalcó que durante estas purgas es necesario evitar el uso del servicio de agua potable en los sectores indicados; los cuales cuentan con antecedentes de reclamos respecto a la calidad de agua.

“Estas labores se llevaron a cabo en conjunto con personal técnico del área de Coordinación de Redes (CR), al igual que la Coordinación de Operaciones y Mantenimiento de la EPS Grau. Pedimos la comprensión del caso a los moradores y usuarios, y reiteramos a su vez que la realización periódica de estos trabajos asegura la calidad en la prestación del servicio de agua potable”, puntualizó la EPS Grau.