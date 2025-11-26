La Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Sullana realizó un operativo conjunto en centros odontológicos para prevenir delitos contra la salud y verificar un posible ejercicio ilegal de la profesión, intervención que culminó con el cierre temporal de un establecimiento y la detención de su propietario.

El operativo estuvo a cargo de la fiscal provincial Rosario Orrala Aguilar, junto a personal de Fiscalización Municipal, DIRFIS, Susalud, Policía y Salud Ocupacional de la Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna.

En la calle San Juan del A.H. Nueve de Octubre se detectaron condiciones higiénico-sanitarias no adecuadas y a una persona realizando un procedimiento odontológico sin estudios ni registro en SUNEDU, hecho vinculado al presunto delito de ejercicio ilegal de la profesión (art. 363 del Código Penal).

La Municipalidad informó que el local contaba con certificado de fumigación y extintores, pero no tenía licencia de funcionamiento ni certificado ITSE, por lo que impuso una multa del 40% de una UIT y ordenó la clausura por 20 días.

Salud Ocupacional observó ausencia de contrato para manejo de residuos, tratamiento inadecuado de desechos y deficiencias en servicios internos. Susalud verificó que el establecimiento no tenía categorización ni cartera de servicios en Renipress. DIRFIS halló medicamentos vencidos, sin lote y de uso exclusivo del Estado.

Los productos fueron trasladados a la Comisaría de Sullana por el presunto delito de comercialización de productos farmacéuticos sin garantía de buen estado (art. 294-B del Código Penal). La fiscal dispuso comunicar los hechos al fiscal penal de turno para las diligencias correspondientes.

En un segundo establecimiento, ubicado en la cuadra 8 de la avenida José de Lama, se constató que contaba con la documentación necesaria y con profesionales titulados y acreditados. DIRFIS inmovilizó algunos insumos vencidos para su eliminación. La representante del Ministerio Público exhortó a la propietaria a desecharlos.