A las 6:05 de la mañana se instaló la primera mesa de sufragio en una institución educativa del distrito de Tambogrande, provincia de Piura en esta segunda elección presidencial; informó la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Castilla.

La instalación de la primera mesa N°903793 se dio a las 6:05 de la mañana en la institución educativa N° 15434 “Jesús de Nazareth” del centro poblado San Martin CP3, distrito de Tambogrande, provincia de Piura. Y en la jurisdicción de la ODPE Piura se ha instalado la primera mesa a las 6:06 a.m. en la I.E. Micaela Bastidas, en el distrito de Veintiséis de Octubre.

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Castilla inició el viernes 5 de junio el despliegue del material electoral hacia los 115 locales de votación habilitados en ocho distritos y trece centros poblados de la provincia de Piura para la segunda elección presidencial que se realizará este 7 de junio.

La operación logística se inició a las 4:00 de la madrugada bajo estrictas medidas de seguridad y en coordinación con la Región Policial de Piura y el Jurado Nacional de Elecciones. Los primeros vehículos partieron hacia los distritos de Las Lomas y Tambogrande, llevando el material necesario para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Se distribuyó el material en los centros de votación ubicados en El Tallán, La Arena, La Unión, Cura Mori y Catacaos. El despliegue concluyó en el distrito de Castilla, donde se abastecieron los 26 locales de votación instalados en dicha jurisdicción.

En la Universidad Nacional de Piura, considerada el centro de votación más grande del país, alberga 185 mesas de sufragio y concentra a más de 54 mil electores habilitados para emitir su voto.

La ODPE Castilla tiene a su cargo la organización del proceso electoral en una jurisdicción donde se han habilitado 115 locales de votación y 1,296 mesas de sufragio para atender a un total de 380,067 electores hábiles