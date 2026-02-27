En el sector La Niña, en la región Piura, a la altura del km 7+500, se registró una emergencia vial producto de la erosión de una alcantarilla, originada por el desborde de la laguna La Niña. Este evento provocó la deformación de la vía y el levantamiento de la carpeta asfáltica en el tramo afectado.

Frente a esta situación, el MTC, a través de Provías Nacional, desplegó maquinaria y personal técnico especializado para ejecutar la reconstrucción de la carpeta asfáltica, la rehabilitación del sistema de alcantarillas y el levantamiento del sector erosionado, con el objetivo de garantizar la seguridad y continuidad del tránsito.

Los trabajos avanzan de manera sostenida y se prevé su culminación durante la primera semana de marzo, lo que permitirá restablecer plenamente las condiciones de transitabilidad en la zona; sin embargo el tránsito no se verá afectado por estas labores.

El MTC viene atendiendo de forma permanente las emergencias viales a nivel nacional, tanto a través de Provías Nacional como de Provías Descentralizado, reafirmando su compromiso de actuar con rapidez y eficiencia para proteger la infraestructura vial y asegurar la conectividad de todos los peruanos frente a los efectos de los fenómenos climáticos