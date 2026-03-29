Con el objetivo de garantizar que la ciudadanía acceda a información clara antes de los comicios del próximo 12 de abril, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Sullana publicó este sábado 28 de marzo el cartel oficial de candidatos.

La actividad se desarrolló en cumplimiento del artículo 209 de la Ley Orgánica de Elecciones, que establece la publicación del cartel de candidatos como obligatoria con un plazo no menor de 15 días calendario de anticipación a la jornada electoral.

La publicación del cartel de candidatos incluye las candidaturas a la Presidencia de la República, el Senado (niveles nacional y regional), Diputados y el Parlamento Andino. Esta publicación se realizó en la sede principal de la ODPE (ubicada en la av. Champagnat N° 1010), así como en los 24 distritos y 20 centros poblados del ámbito de la ODPE Sullana.

Asimismo, el cartel de candidatos fue instalado en espacios públicos de alta concurrencia como instituciones educativas, municipalidades, entidades bancarias, comisarías y mercados, a fin de facilitar el acceso de la población a la información electoral.

Durante la jornada participaron el jefe de la ODPE Sullana, David Espinoza Acosta, y representantes del Jurado Electoral Especial de Sullana, quienes resaltaron la importancia de promover un voto informado y responsable.

Para estas elecciones, la ODPE Sullana habilitó 175 locales de votación, donde se instalarán 1,674 mesas de sufragio para atender a 484,333 electores.

Finalmente, se recordó a los miembros de mesa que aún no han recogido su credencial que pueden hacerlo en las sedes correspondientes o descargarla a través de la página web de la ONPE https://consultaelectoral.onpe.gob.pe., donde también se encuentra disponible material de capacitación mediante la plataforma ONPEduca.