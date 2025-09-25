La Dirección General de Desarrollo Docente del Ministerio de Educación (Minedu) ordenó a la Dirección Regional de Educación de Piura dejar sin efecto la resolución con la cual pretendía reasignar en el colegio de mujeres Nuestra Señora de Fátima, a un docente investigado por el presunto delito de acoso a dos adolescentes de 15 y 16 años.

Con el oficio N.º 02407-2025-MINEDU/VMGP-DIGEDD, del 22 de setiembre, firmado por Eloy Alfredo Cantoral Licla, director general de la Dirección General de Desarrollo Docente, enviado al director regional de Educación de Piura, Wilmer Charly Gonzáles Rojas, le ordena anular la Resolución Directoral Regional N°10913-2025, conforme a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, debiendo informar a la DITEN las acciones adoptadas, en el más breve plazo.

Por ende, la Dirección Regional de Educación deberá anular inmediatamente la reasignación del docente Juan Hermilio Crespo Murguía, quien había sido enviado a la I.E. Nuestra Señora Fátima de Piura, pese a que viene siendo investigado penalmente por acoso en contra de dos alumnas menores de edad.

“La citada dirección informa que de la revisión del Sistema Nexus, advierte que el docente Juan Hermilio Crespo Murguía cuenta con medida preventiva desde el 28/08/25 (fecha anterior a la emisión de la resolución de reasignación); asimismo, señala que el docente se encontraba de licencia sin goce de remuneraciones desde el 28/08/2025 hasta el 31/12/2025, siendo ello así, precisa que la Resolución Directoral Regional N°10913, que reasigna por razones de salud al citado profesor, de la UGEL Chulucanas a la UGEL Piura, se encuentra inmersa en causal de nulidad, al haber sido emitida transgrediendo los numerales 10.3 y 10.11 de la norma de reasignación”, se lee en el documento enviado por Minedu.