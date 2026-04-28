Más de cincuenta pasajeros salvaron de morir calcinados, luego que un bus de la empresa de transportes Cavassa, que cubría la ruta Piura a Lima, se incendió a la altura del kilómetro 635 de la Panamericana Norte, en el sector La Arenita, en el distrito de Paiján, provincia de Ascope, en La Libertad.

El hecho ocurrió pasadas las 11 de la noche del último domingo y el siniestro habría sido provocado por un presunto cortocircuito, provocando que en contados segundos el fuego se extendiera en todo el vehículo.

Según los testimonios de los pasajeros, una explosión alertó al conductor y a los pasajeros, quienes tuvieron que ser evacuados de emergencia en medio del pánico y gritos de desesperación.

La rápida intervención de la Policía de Carreteras permitió poner a salvo a los 52 pasajeros a bordo y brindar seguridad durante el transbordo. El fuego consumió completamente el bus, dejándola inservible.

Hasta la carretera llegaron los Bomberos de Pacasmayo y controlaron el incendio tras un arduo trabajo. Los pasajeros denunciaron que perdieron absolutamente todo, pues sus maletas, encomiendas y otros se encontraban en las bodegas del vehículo.