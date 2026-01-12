Piedras, cartones, palos y diversos objetos fueron encontrados durante las tareas de limpieza a la red de alcantarillado que realizó la EPS Grau en Chulucanas.

Dicha acción se realizó en cumplimiento a los acuerdos asumidos con la Municipalidad Provincial de Morropón – Chulucanas. El equipo operativo de la EPS Grau – Chulucanas comenzó con los trabajos de limpieza y descolmatación de redes de alcantarillado en los puntos más urgentes de dicha localidad.

Al respecto, la jefa de la EPS Grau – Morropón Chulucanas, Cristina Mori Saavedra, detalló que, con apoyo de un vehículo hidrojet, se intervino en la calle Circunvalación, entre las calles Junín y Loreto, retirando grandes cantidades de sólidos, como piedras, cartones, palos, grasa solidificada, entre otros.

“El pasado 30 de diciembre sostuvimos una reunión y se acordó el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de alcantarillado con máquina de baldes e hidrojet. Hoy estamos dando, cumpliendo al acta y seguiremos trabajando por el bienestar de todos los chulucanenses. En los próximos días seguiremos trabajando en diferentes puntos de la ciudad”, aseguró Mori Saavedra.

Con estas importantes acciones, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A. ratifica su compromiso con todos sus usuarios en la mejora progresiva del abastecimiento del servicio de agua potable y en atender, de manera oportuna, todos los problemas que se puedan suscitar en el complejo sistema de saneamiento de la ciudad.