Ante la emergencia reportada en la línea de impulsión ubicada a la altura del molino “Estrellita” (Morropón), la EPS Grau informó que el personal técnico intervino en otra fuga detectada en la red de ocho (8) pulgadas de diámetro.

Al respecto, la Jefatura de la EPS Grau-Localidad Morropón detalló que se realizaron los trabajos en un tramo ubicado a espaldas del pozo N° 2. Sin embargo, continuarán las labores correctivas en un punto adicional, el cual se ha visto afectado por la misma antigüedad de la tubería.

“La línea es muy antigua y de material asbesto-cemento, por lo cual la emergencia ocurrida ha incidido en otro punto de la infraestructura”, afirmó la empresa.

La EPS Grau recalcó que, una vez culminada la reparación de la línea afectada, la distribución de agua potable se restableció de forma gradual en Morropón. Esto debido a que la red requiere de un tiempo adicional para volver a llenarse y presurizarse, con el fin de regularizar la dotación del líquido en la localidad.