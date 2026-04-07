Con el objetivo de prevenir la comisión de delitos y garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público, la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Piura, a cargo del fiscal provincial Armando Ortiz Zapata, ejecutó un operativo de seguridad vial en el marco de las celebraciones por Semana Santa.

La intervención fue realizada por el fiscal adjunto provincial Aldo Martín Salazar Pozo, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), en puntos fijos ubicados en el ingreso y salida del ex peaje de Bayóvar, en la provincia de Piura.

La Fiscalía desarrolló acciones preventivas orientadas a evitar la comisión de delitos en el servicio público de transporte de pasajeros. Durante la ejecución, se advirtió la problemática de la informalidad en el transporte, así como el riesgo de delitos como la trata de personas, especialmente en lo concerniente al traslado de menores de edad durante estas festividades.

En ese contexto, exhortaron directamente a los conductores a cumplir con las normas de seguridad y garantizar un adecuado traslado de los pasajeros, haciendo énfasis en la prevención de la trata de personas. Asimismo, instaron a evitar recoger pasajeros en ruta sin el debido control, en particular menores de edad, personas en estado etílico o individuos que pudieran representar un peligro, además de respetar los límites de velocidad establecidos.

Por su parte, el personal policial realizó el control de identidad de pasajeros y conductores, mientras que los inspectores de SUTRAN verificaron que los vehículos de transporte cuenten con las condiciones técnicas necesarias para su circulación.