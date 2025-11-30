El retiro de raíces y reparación de fugas en la infraestructura sanitaria ha realizado el personal especializado de la EPS Grau, a raíz de las incidencias reportadas con relación al servicio de agua potable.

Al respecto, la entidad indicó que, en el asentamiento humano Los Algarrobos (manzana “M” I etapa) y la urbanización Piura (calle Sánchez Arteaga), el personal técnico efectuó labores de desmontaje de tuberías domiciliarias; esto debido a que las redes se encontraban llenas de raíces, lo cual impedía la normal distribución de agua potable.

“Gracias a estas acciones, se ha mejorado la dotación de agua en los predios intervenidos, pues el servicio se viene brindando en los parámetros y horarios habituales según cada sector”, afirmó la Subgerencia Zonal Piura.

En cuanto a la reparación de fugas, la empresa detalló que -en los últimos días- se ha solucionado las incidencias reportadas en los sectores Micaela Bastidas, San Sebastián, Ignacio Merino, Los Algarrobos, Miraflores Country Club y Los Ejidos del Norte.

Estos trabajos se llevaron a cabo en atención a los reclamos remitidos a la empresa, y gracias también a las acciones de supervisión realizadas de forma periódica por el personal de la EPS Grau; para la detección e inmediata intervención frente a incidencias suscitadas en el ámbito de la Zonal Piura.