Como parte de las estrategias comerciales desplegadas por la EPS Grau S.A., la empresa prestadora informó que se ha realizado una importante campaña de gestión comercial y formalización en el centro poblado de Monterón, distrito de Marcavelica; ello con el objetivo de reducir progresivamente la deuda acumulada de S/176,688 (usuarios con facturación cortada) y S/75,258 (usuarios con facturación activa).

Gracias a estas acciones, se han concretado la formalización de usuarios potenciales, a través del registro y regularización de conexiones no autorizadas (clandestinas); para promover y restablecer la legalidad del consumo en el mencionado sector.

Asimismo, con un registro de más de 500 usuarios morosos, se ha gestionado también la suscripción de convenios por deuda pendiente, brindando facilidades de pago a los usuarios que cuentan con recibos pendientes.

Esta importante campaña se realizó en la Biblioteca Municipal de Monterón; y con la finalidad de brindar una atención integral, se contó con la participación del área de Recaudación y Cobranzas, Departamento de Catastro y Departamento de Facturación.

“En el caso de los convenios, aclaramos que el fraccionamiento de la deuda está sujeto a una previa evaluación, respecto a la cuota inicial y número de cuotas permitidas. Como EPS Grau S.A., tenemos más de 500 usuarios morosos en el C.P. Monterón; por esta razón, se les exhorta a aprovechar estas oportunidades para regularizar su situación, contribuir a la sostenibilidad de los servicios y garantizar su acceso a los mismos”, puntualizó la entidad prestadora.