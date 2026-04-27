Como parte de las estrategias comerciales desplegadas por la EPS Grau S.A., la empresa prestadora informó que se ha realizado una importante campaña de gestión comercial y formalización en el centro poblado de Monterón, distrito de Marcavelica; ello con el objetivo de reducir progresivamente la deuda acumulada de S/176,688 (usuarios con facturación cortada) y S/75,258 (usuarios con facturación activa).
Gracias a estas acciones, se han concretado la formalización de usuarios potenciales, a través del registro y regularización de conexiones no autorizadas (clandestinas); para promover y restablecer la legalidad del consumo en el mencionado sector.VER MÁS: ANIN culminará el perfil del drenaje pluvial y del proyecto de protección del río Piura a fines de junio
Asimismo, con un registro de más de 500 usuarios morosos, se ha gestionado también la suscripción de convenios por deuda pendiente, brindando facilidades de pago a los usuarios que cuentan con recibos pendientes.
Esta importante campaña se realizó en la Biblioteca Municipal de Monterón; y con la finalidad de brindar una atención integral, se contó con la participación del área de Recaudación y Cobranzas, Departamento de Catastro y Departamento de Facturación.TAMBIÉN PUEDE LEER: No hay fecha de reinicio de la obra del estadio de Piura
“En el caso de los convenios, aclaramos que el fraccionamiento de la deuda está sujeto a una previa evaluación, respecto a la cuota inicial y número de cuotas permitidas. Como EPS Grau S.A., tenemos más de 500 usuarios morosos en el C.P. Monterón; por esta razón, se les exhorta a aprovechar estas oportunidades para regularizar su situación, contribuir a la sostenibilidad de los servicios y garantizar su acceso a los mismos”, puntualizó la entidad prestadora.