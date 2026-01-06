En el marco del Inicio del Año Fiscal 2026, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Faviola Susana Campos Hidalgo, presentó el balance del primer año de su gestión, resaltando los avances alcanzados en tres ejes estratégicos: lucha contra la delincuencia y el crimen organizado; descarga procesal y digitalización; y bienestar social y fortalecimiento institucional.

En el primer eje, destacó la desarticulación de 20 bandas criminales entre enero y agosto, periodo en el que se asignaron a la Fiscalía de Criminalidad Organizada los casos de extorsión. Asimismo, resaltó la obtención de un Banco de Números Telefónicos Extorsivos, donado por la Cooperación Suiza; la creación e implementación de tres Fiscalías de Flagrancia Delictiva; así como la supervisión del funcionamiento de los bloqueadores de señal instalados en el establecimiento penitenciario.

En cuanto a la descarga procesal, informó sobre la asignación de plazas fiscales pendientes, la creación de la Quinta Fiscalía Superior Penal de Apelaciones, el fortalecimiento de la Fiscalía de Huancabamba con la implementación de un servicio médico legal itinerante y una Cámara Gesell, además de la realización de tres jornadas maratónicas de descarga procesal a cargo de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar. Estas acciones han permitido mejorar la atención oportuna a la ciudadanía y optimizar el servicio fiscal.

De igual forma, destacó las acciones orientadas al bienestar del personal y la modernización institucional, entre ellas mejoras en infraestructura, capacitaciones permanentes y el fortalecimiento de la comunicación digital mediante la creación de “Lex”, el chatbot del Ministerio Público de Piura, reafirmando el compromiso institucional de trabajar con unidad y vocación de servicio.

Finalmente, señaló como principales retos para el Año Fiscal 2026 propiciar la creación de una Fiscalía en Canchaque; de Fiscalías contra la extorsión y las Bandas Criminales; y de Fiscalías contra el Contrabando. Asimismo, la conversión de una Fiscalía de Prevención en la Segunda Fiscalía Penal de Tambogrande, y de una Fiscalía de Violencia contra la Mujer en Fiscalías Comunes.

Del mismo modo, indicó la necesidad de atender la problemática relacionada con la Cámara Gesell, dinamizar su atención y fortalecer el trabajo con la División Médico Legal, con el objetivo de consolidar una institución fortalecida, unida y respetada, capaz de enfrentar la delincuencia de manera firme y efectiva.