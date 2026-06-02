Con el objetivo de garantizar la seguridad, transparencia e integridad del proceso electoral, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Piura realizó la verificación del material electoral que será utilizado durante la Segunda Elección Presidencial programada para el próximo 7 de junio.

La actividad se desarrolló en la sede de la oficina descentralizada y contó con la participación del jefe de la ODPE Piura, Jorge Luis Calderón Rojas, así como de representantes del Jurado Electoral Especial Piura 1 y de la Defensoría del Pueblo, quienes participaron en calidad de órgano fiscalizador y supervisor, respectivamente.

Durante la diligencia se efectuó la selección aleatoria y apertura de seis (6) paquetes electorales pertenecientes a los distritos de Piura y Veintiséis de Octubre, con el fin de comprobar que su contenido correspondiera a las mesas de sufragio asignadas.

Tras la revisión, el Jurado Electoral Especial otorgó conformidad a la totalidad de los paquetes inspeccionados, sin formular observaciones. Posteriormente, las cajas fueron cerradas y lacradas nuevamente, incorporándose un acta que certifica que la diligencia se realizó de acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos.

Al término de la actividad, los representantes del JEE y el jefe de la ODPE suscribieron el acta correspondiente, documento que deja constancia de la conformidad del procedimiento. Asimismo, el material será distribuido oportunamente a los locales de votación de la jurisdicción, donde será entregado a los miembros de mesa el día de la jornada electoral para la instalación de las mesas de sufragio.

Para la Segunda Elección Presidencial, la ODPE Piura habilitará 67 locales de votación y 884 mesas de sufragio, donde ejercerán su derecho al voto 262 363 electores. Asimismo, la institución continúa ejecutando acciones operativas y de coordinación para garantizar el normal desarrollo de los comicios del próximo 7 de junio.