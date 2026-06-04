Por la insistencia de los regidores oficialistas a las sesiones de concejo donde se definiría la vacancia contra el alcalde de Piura, Juan Francisco Cevallos y dos regidores oficialistas, éstas se suspendieron.

El martes 2 de junio a las 6:00 p.m. se debió realizar la sesión de concejo, para tratar la vacancia del actual burgomaestre de Piura y de la regidora oficialista, Mereyda Jiménez; pero, no hubo quórum, debido a que no se presentaron los concejales de la mayoría.

Ayer, a las 10:00 a.m., también se suspendió la sesión de concejo para tratar la vacancia del regidor oficialista, Christian Yarlequé, pero tampoco hubo quórum, porque no se presentaron los regidores oficialistas.

En la audiencia se analizará si se vaca o no al actual burgomaestre, supuestamente por haberse autofavorecido con el cambio de zonificación de sus terrenos mediante una ordenanza municipal.

En el caso de la vacancia contra la regidora oficialista de la Municipalidad Provincial de Piura, Mereyda Jiménez, la causal es la de ejercer labor administrativa, toda vez que es trabajadora y regidora de la misma comuna provincial.