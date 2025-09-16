Un trágico accidente se registró en la región Puno, donde una joven de 19 años falleció y otras tres personas resultaron heridas tras el despiste y vuelco de un vehículo en el kilómetro 1195 de la carretera Juliaca-Cusco, jurisdicción de la provincia de Melgar.

La unidad, de placa X5N-897, era conducida por Luis Ángel Liberato Sánchez (28), quien perdió el control por causas aún bajo investigación a unos 6 kilómetros de la localidad de Ayaviri.

Agentes de la Policía, serenos y bomberos llegaron al lugar y hallaron al chofer atrapado entre los fierros del vehículo, mientras que el cuerpo sin vida de Brigith Maetzin Canazas Sánchez (19), natural de Lima, fue encontrado en la zona del siniestro.

Los rescatistas lograron liberar al conductor y trasladarlo de inmediato al hospital San Juan de Dios de Ayaviri, donde también fueron internados Dani Inocencio Mendoza Ferro (28) y una bebé de apenas 6 meses de nacida.

La Policía de la sección especializada y el fiscal de turno de Ayaviri realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las causas de este nuevo accidente de tránsito que enluta a una familia y genera preocupación en la carretera Juliaca-Cusco, una de las más transitadas de la región.

