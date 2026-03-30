Un primer cuerpo sin vida fue recuperado este lunes 30 de marzo en la zona de Mucumayo, en la provincia de Carabaya, región Puno, tras la violenta avalancha de agua ocurrida el domingo 28 de marzo debido al desborde del río Tambillo.

El desastre se registró entre los distritos de Ayapata e Ituata, donde la crecida del río arrasó con campamentos mineros artesanales, maquinaria y herramientas de trabajo, dejando además a varias personas desaparecidas, según reportes de pobladores de la zona.

Desborde destruyó campamentos y puentes colgantes

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, la crecida del río barrió con todo a su paso, incluyendo puentes colgantes que constituían la única vía de acceso para el transporte de alimentos y suministros hacia los campamentos mineros.

El colapso de estas estructuras ha dificultado las labores de rescate, ya que el acceso terrestre permanece bloqueado en una zona caracterizada por su geografía accidentada y de difícil ingreso.

Las fuertes lluvias registradas en los últimos días fueron señaladas como el principal factor que desencadenó la emergencia, dejando incomunicadas a decenas de personas que permanecen en campamentos alejados.

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Pobladores reportan desaparecidos y pérdida de equipos

Los mineros artesanales afectados perdieron maquinaria y herramientas, consideradas su principal fuente de ingresos, tras el impacto de la avalancha.

Pobladores de comunidades cercanas manifestaron preocupación por familiares que permanecen desaparecidos o sin comunicación desde el inicio del desastre.

“No sabemos si están vivos o heridos”, declaró un vecino de la zona, mientras se organizan equipos de emergencia para intentar llegar a los campamentos aislados.

Acceso bloqueado dificulta labores de rescate

El acceso terrestre hacia las zonas afectadas continúa interrumpido, lo que complica la llegada de ayuda humanitaria y equipos de rescate.

Las comunidades afectadas solicitaron apoyo urgente para restablecer la conectividad y atender a las personas atrapadas. Entre las principales necesidades señaladas figuran puentes provisionales, medicinas y alimentos.

Hasta el momento, los equipos de rescate continúan trabajando en condiciones adversas, mientras se evalúa la magnitud total de los daños ocasionados por la crecida del río Tambillo.