Por: Feliciano Gutiérrez

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancané dictó 18 meses de prisión preventiva contra José Javier Huanca Coila y Rosa Yamira Nahomi Quispe Aquise, investigados por el presunto delito de homicidio doloso simple por omisión impropia, en agravio de los herederos legales de los jóvenes calcinados en la provincia de Huancané.

Durante la audiencia, se conoció que los agraviados habrían quedado encerrados durante el incendio y que, lejos de recibir auxilio por parte de los responsables del establecimiento, no obtuvieron la asistencia necesaria. Asimismo, se informó que el local operaba sin licencia de funcionamiento, situación que incrementó el riesgo para quienes se encontraban en su interior.

Tras la valoración de los elementos de convicción, el Juzgado dispuso que José Huanca Coila sea internado en el establecimiento penitenciario que determine la autoridad competente, mientras que se ordenó la captura de Rosa Quispe Aquise, al encontrarse en calidad de no habida.

La investigación continuará a fin de esclarecer las circunstancias del incendio y las responsabilidades penales correspondientes.

Como se recuerda, el incendio se produjo el 4 de diciembre en un karaoke ubicado en el jirón Lima de Huancané, donde fallecieron 10 personas, 8 de ellos estudiantes del Pedagógico.