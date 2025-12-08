Por: Feliciano Gutiérrez

Un suboficial PNP fue asesinado a balazos y su hermano terminó con una herida de bala en una vivienda ubicada en la urbanización Municipal La Capilla de la ciudad de Juliaca.

Según las indagaciones, un grupo de individuos irrumpieron en la vivienda del policía de nombre J avier Apaza Miranda (43) a quien dispararon a quemarropa. También hirieron a su hermano identificado como Marvin (30). Los sujetos huyeron en una camioneta realizando varios disparos.

Ambos fueron auxiliados por sus parientes; sin embargo, el agente policial dejó de existir en el trayecto a una clínica privada.

Según las indagaciones, los asesinos esperaron el corte de energía eléctrica programado para la mañana de este domingo con la intención de no ser registrados por las cámaras de seguridad.

Los policías de sección de investigación criminal, el medico legista y el fiscal de turno realizaron el levantamiento del cadáver y otras diligencias. En la puerta del inmueble hallaron casquillos de armas de fuego.

Un familiar refirió que el suboficial Apaza Miranda había llegado en la madrugada de la localidad de Chivay (Arequipa) donde laboraba actualmente.

Asimismo, el infortunado policía deja en orfandad un bebe de un año. Las autoridades investigan para determinar los móviles y capturar a los asesinos. Aunque sus parientes refieren que los sujetos habrían intentado asaltar.