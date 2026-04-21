Más de 100 kilos de marihuana fueron decomisados durante un operativo conjunto realizado en el distrito de Cabanillas, en la región Puno, cuando el estupefaciente era transportado oculto en un vehículo de carga.

La intervención se llevó a cabo en el puesto de control ubicado en la vía Arequipa–Juliaca, donde personal de Aduanas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público detectó irregularidades en la mercancía trasladada bajo la modalidad de encomienda.

Droga estaba camuflada en carretes de cuerda

Durante la inspección, los agentes hallaron la droga escondida en el interior de cinco carretes de cuerda de polipropileno de diversos colores, donde había sido cuidadosamente ocultada para evitar su detección.

Tras notar inconsistencias en el contenido, los efectivos utilizaron un punzón para extraer muestras del material sospechoso. Estas fueron sometidas a una prueba de campo que confirmó la presencia de cannabis sativa, conocida como marihuana.

Más de 101 kilos y valor estimado de 33 mil dólares

Luego de completar las diligencias correspondientes, las autoridades determinaron que el peso total del cargamento alcanzaba 101 kilos con 820 gramos.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el valor de la sustancia incautada en el mercado ilegal ascendería a 33 mil 600 dólares.

El vehículo intervenido, así como la droga decomisada, fueron puestos a disposición de las unidades especializadas para continuar con las investigaciones y determinar la identidad de los responsables del envío.

Las autoridades no descartaron que el cargamento estuviera destinado a redes de tráfico ilícito que operan en la región.