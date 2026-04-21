Momentos de tensión se vivieron en el distrito de San Juan Bautista, en Iquitos, luego de que un hombre armado con un machete y un cuchillo intentara asaltar una farmacia durante la noche.

El hecho ocurrió cerca de las 10:00 p. m., cuando el sujeto ingresó al establecimiento y rompió los vidrios del mostrador, según informó América Noticias.

De acuerdo con registros de cámaras de seguridad, el trabajador del local intentó impedir el avance del agresor lanzándole objetos para mantener distancia mientras pedía ayuda.

Forcejeo dentro del local y reacción de vecinos

Durante el enfrentamiento, el empleado logró arrebatarle el machete al sujeto en medio de un forcejeo dentro del establecimiento comercial.

Al percatarse de lo ocurrido, vecinos de la zona acudieron al lugar y rodearon al atacante para impedir que escapara. Según testigos, utilizaron piedras y sillas para neutralizar al hombre en los exteriores del negocio.

Tras reducirlo, algunos ciudadanos lo agredieron físicamente en un intento de aplicar justicia por mano propia antes de la llegada de las autoridades.

El farmacéutico afectado fue identificado como Abdias Cárdenas, quien agradeció el apoyo de clientes y vecinos que colaboraron en la detención del agresor.

Policía intervino para evitar linchamiento

La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar para rescatar al sospechoso, quien se encontraba rodeado por la multitud que continuaba agrediéndolo.

Durante la intervención vecinal, testigos indicaron que el sujeto resultó herido en medio de la agresión colectiva antes de ser trasladado por los agentes.

Las autoridades lograron restablecer el orden y trasladaron al detenido a una dependencia policial para las diligencias correspondientes.

Posteriormente, se informó que el atacante fue liberado debido a que no llegó a concretar el robo de dinero ni productos del establecimiento.

Esta decisión generó malestar entre los involucrados, quienes habían presentado la denuncia tras los daños materiales ocasionados y la amenaza contra el personal del negocio.