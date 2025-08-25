El personal policial del Área de Investigación Criminal de Juliaca detuvo a un hombre acusado de intentar rociar combustible con la intención de prenderle fuego a su ex pareja con quien previamente sostuvo una acalorada discusión.

Este hecho ocurrió en circunstancias que la víctima, madre de las hijas del ahora detenido, habría acordado recibir una suma de dinero en su domicilio ubicado en el jirón Prolongación de Juliaca. Sin embargo, el presunto agresor se habría tornado violento, intentando rociar combustible en el cuerpo de la mujer con la intención de prenderle fuego.

Tras la denuncia, los policías lograron detener al acusado en las inmediaciones del parque El Triciclista con el objeto de iniciar con las investigaciones por el delito contra la vida el cuerpo y la salud, en su forma de tentativa de feminicidio.

El caso fue puesto en conocimiento del fiscal provincial, Basilio Auma Pari, quien deberá participar en las diligencias que permita determinar las responsabilidades.