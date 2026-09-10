Personal del Área de Antidrogas de Puno intervino dos encomiendas que contenían nueve paquetes con una sustancia blanquecina que presentó preliminarmente características compatibles con alcaloide de cocaína, durante un operativo realizado en el sector de Ojherani, en la vía Puno-Ilave.

Tras las diligencias realizadas con participación del Ministerio Público, el cargamento alcanzó un peso bruto preliminar de 17.522 kilogramos, según la información proporcionada sobre la intervención.

Nueve paquetes fueron encontrados dentro de dos encomiendas

Durante el operativo, los agentes detectaron dos encomiendas sospechosas y procedieron a su intervención.

En su interior fueron ubicados nueve paquetes que contenían una sustancia blanquecina pulverulenta.

La prueba de campo realizada posteriormente arrojó características preliminarmente compatibles con alcaloide de cocaína. La confirmación definitiva de la composición corresponde a los análisis periciales respectivos.

Tres personas fueron intervenidas

Como resultado de acciones de inteligencia operativa y de la coordinación con unidades especializadas, la Policía ubicó e intervino a tres personas investigadas por su presunta vinculación con el cargamento.

Los intervenidos fueron identificados mediante las iniciales L. T. D. (47), J. V. A. (45) y F. V. R. (36).

Su eventual responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades competentes conforme avancen las investigaciones.

Ministerio Público participó en diligencias

Con participación de representantes del Ministerio Público, los agentes efectuaron las diligencias de apertura, extracción, prueba de campo, pesaje y lacrado de la sustancia.

El resultado preliminar estableció un peso bruto total de 17.522 kilos.

La sustancia incautada quedó bajo custodia mientras continúan las diligencias para establecer su procedencia, destino y las responsabilidades vinculadas al traslado.

Policía mantiene operativos contra el tráfico de drogas

La Policía Nacional desarrolla operativos antidrogas de manera permanente en distintas regiones del país. Hasta el 10 de julio de 2026, la institución había reportado más de 62 toneladas de droga decomisadas en 9.719 operaciones realizadas a nivel nacional.

La Dirección Antidrogas cuenta además con un sistema estadístico que registra intervenciones, decomisos y personas detenidas por tráfico ilícito de drogas y delitos relacionados.