Por: Feliciano Gutiérrez
El personal de la Policía de Carreteras, tras una persecución, en la vía Santa Rosa-Ayaviri, intervinieron a dos sospechosos cuando se desplazaban en una moto lineal que horas antes fue sustraída en la ciudad de Sicuani (Cusco).
Luego de ser alertados del robo, los policías iniciaron con el operativo en cuya circunstancia lograron divisar un vehículo menor que se desplazaba en forma sospechosa desde Santa Rosa hacia Ayaviri, que al percatarse de la presencia policial, emprendieron la fuga.
Tras un seguimiento, lograron intervenir en el kilómetro 1183 y interceptaron la motocicleta de placa 3348-KX en la que se desplazaban dos personas identificadas como: Jhon Emerson Cc.H (18) y Elard Uriel Cc.R (20).
Los intervenidos fueron puestos a disposición de la comisaría de Ayaviri y el Ministerio Público con el objeto de continuar con una serie de diligencias y determinar las responsabilidades individuales. Aunque los dos detenidos negaron haber robado el vehículo menor, entraron en una serie de contradicciones.
