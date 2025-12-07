Por: Feliciano Gutiérrez

Los familiares de las 10 víctimas del incendio concuerdan que la tragedia pudo haberse evitado, pero hubo varias omisiones y negligencias de las autoridades y dueños del local que desencadenaron en esta desgracia.

La tarde del jueves ocurrió el siniestro en el local restobar, ubicado en el jirón Lima de la capital de la provincia de Huancané. Un inmueble de dos pisos, de material de adobe, calamina y madera, terminó convertido en escombros, con saldo lamentable de 10 fallecidos, 8 de ellos estudiantes del instituto superior Pedagógico.

Durante el sepelio de los fallecidos, que se realizó este sábado en medio de desgarradoras escenas de dolor, los familiares clamaron justicia, ya que consideraron que se pudo evitar las muertes de los jóvenes que celebraban un cumpleaños en el establecimiento.

OMISIONES Y NEGLIGENCIAS

Los parientes concordaron en señalar que hay culpables de la tragedia. El local no tenía licencia de funcionamiento. El alcalde provincial, Valerio Tapia, confirmó que el establecimiento operaba sin autorización. En diciembre del año 2024 habían clausurado, pese a ello seguía operando. Los deudos y familiares cuestionaron a la autoridad edil y sus funcionarios competentes a quienes culparon de no haber clausurado el local.

A las autoridades también increparon por la restricción del agua. Según los vecinos, desde hace una semana no hay agua, cuyo hecho no permitió controlar con rapidez el fuego.

El burgomaestre Tapia informó que la dueña del negocio es la persona de Rosa Quispe Aquise y el propietario del inmueble registra (hasta el 2021) a nombre de Álex Gómez Pacoricona quien es el exalcalde de esta provincia.

Asimismo, a la dueña del negocio culparon por no haber comunicado y alertado, durante la emergencia, que dentro del local había personas. “La dueña y sus trabajadores se preocuparon por sacar sus cosas, en ningún momento avisaron que en el interior estaban los jóvenes”, refirió un familiar.

HUBO ALERTA

Otros parientes dijeron que una joven, estudiante del Pedagógico, salió con vida durante el incendio. Ella habría alertado que en el interior había 8 de sus compañeros que celebraban un cumpleaños, pero, no habrían tomado en cuenta. Esa versión fue corroborada por un funcionario del serenazgo municipal en declaraciones a un medio local. “Cuando llegamos salió una señorita estudiante del Pedagógico, quien me indicó que eran alumnos del Instituto que celebran un cumpleaños. Quisimos actuar, pero por el fuego no se pudo”, dijo.

Otra denuncia que hicieron los parientes, indicando que los jóvenes estuvieron encerrados en el segundo piso, sin la posibilidad de salir. Los policías ese mismo día se entrevistaron con una trabajadora del establecimiento de nombre Luz Cc.M (19, quien refirió que atendió a un grupo de jóvenes en el segundo piso (karaoke), pero cuando el fuego inició fue a comunicar, encontrando la puerta asegurada desde el interior.

Dijo que tocó y no les escucharon por el alto volumen de la música, por lo que tuvo que bajarse por su seguridad. Vale precisar, que los propietarios del establecimiento están no habidos.