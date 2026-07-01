El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú emitió un aviso meteorológico de nivel naranja por la ocurrencia de nevadas de moderada a fuerte intensidad en la región Puno, fenómeno que se presentará desde este jueves 2 hasta el viernes 3 de julio.

Según el organismo, se prevén acumulados de nieve de hasta 8 centímetros en la sierra sur, principalmente en localidades ubicadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El aviso tendrá una vigencia de 47 horas, desde las 00:00 del jueves 2 de julio hasta las 23:59 del viernes 3, periodo en el que también se registrarán granizo, aguanieve, lluvias y ráfagas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora.

“Las precipitaciones serán más fuertes en la sierra sur”, señaló Sixto Flores Sancho, jefe del Senamhi en Puno, quien precisó que las nevadas más intensas se concentrarán en las zonas de mayor altitud.

En la sierra centro, el pronóstico contempla acumulados de nieve cercanos a 5 centímetros, además de precipitaciones de granizo y lluvia en distintas localidades.

Recomendaciones del Senamhi

El Senamhi exhortó a la población a mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y extremar las precauciones, especialmente quienes realizan actividades al aire libre o transitan por zonas altoandinas.

Asimismo, recomendó:

Abrigarse adecuadamente para prevenir enfermedades por el descenso de temperatura.

Evitar desplazamientos innecesarios durante las precipitaciones más intensas.

Conducir con precaución debido a la posible reducción de la visibilidad y al estado de las vías.

Seguir las indicaciones de las autoridades locales y de defensa civil.

La entidad indicó que continuará monitoreando el desarrollo del fenómeno para informar oportunamente sobre cualquier cambio en las condiciones del tiempo.