El Gobierno destinó S/ 196 346 552 para ejecutar durante este año el Plan Multisectorial ante Sismos y Peligros Asociados 2026-2028 (PLANSIS), con el objetivo de fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta frente a sismos, tsunamis, movimientos en masa y desbordes de lagunas glaciares.

El plan, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 082-2026-PCM, contempla 56 intervenciones a cargo de 25 entidades públicas y beneficiará a más de 21 millones de personas que residen en zonas expuestas a estos riesgos.

Vivienda concentra la mayor inversión

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) recibirá cerca de S/ 156 millones, monto que será destinado al reemplazo de redes de agua potable y alcantarillado en zonas de muy alto riesgo, el financiamiento del Bono de Reforzamiento de Viviendas Vulnerables y la asistencia técnica en seguridad de edificaciones.

Estas acciones buscan reducir la vulnerabilidad de la infraestructura urbana frente a eventos sísmicos.

Fortalecimiento del monitoreo sísmico

El sector Ambiente contará con S/ 15 018 878, recursos que serán ejecutados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM).

Entre las acciones previstas figuran:

Operación y mantenimiento de la Red Sísmica y Acelerométrica Nacional.

Fortalecimiento del Sistema de Alerta Sísmica del Perú.

Estudios sobre peligro sísmico y evaluación geotécnica de suelos en ciudades ubicadas en zonas de alto riesgo.

Brigadas de búsqueda y rescate

El Ministerio de Defensa dispondrá de S/ 12 726 907 para fortalecer las brigadas especializadas de búsqueda y rescate de las Fuerzas Armadas, elaborar cartas de inundación y escenarios de riesgo, monitorear tsunamis y capacitar a gobiernos regionales y locales.

Por su parte, el Ministerio del Interior contará con S/ 5 197 566 para implementar brigadas especializadas de la Policía Nacional, capacitar a los Bomberos Voluntarios en rescate de estructuras colapsadas y desarrollar estudios para mejorar la infraestructura de sus compañías.

Investigación y reducción del riesgo

El plan también financiará estudios especializados del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) sobre fallas geológicas activas, movimientos en masa y paleotsunamis, con una inversión de S/ 2 281 570.

Asimismo, el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la Universidad Nacional de Ingeniería desarrollará investigaciones sobre riesgo sísmico, alternativas constructivas, seguridad de grandes presas y monitoreo estructural.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) también participa en las acciones previstas dentro del plan.

Coordinación entre los tres niveles de gobierno

El PLANSIS 2026-2028 es un instrumento de cumplimiento obligatorio que articula el trabajo del Gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales para fortalecer la gestión del riesgo de desastres, considerando que el Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo.