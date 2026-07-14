Tres camiones cargados con mercadería de presunto contrabando fueron intervenidos por agentes de la Policía Fiscal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat-Aduanas) durante un operativo ejecutado en el kilómetro 8 de la carretera Tarata-Tacna.

La intervención se realizó durante la madrugada, cuando los vehículos se dirigían hacia la ciudad de Tacna transportando diversos productos que, según las primeras diligencias, habrían ingresado ilegalmente al país.

Transportaban maíz, harina de soja y envases descartables

Las unidades intervenidas, de placas V4P-846, Z3L-885 y XK-846, corresponden a camiones Volvo modelo F12.

De acuerdo con la información policial, los vehículos trasladaban sacos de maíz, harina de soja y envases descartables, productos que serían de procedencia boliviana y que presuntamente iban a ser comercializados en ferias y mercados de la ciudad de Tacna.

Los agentes solicitaron la documentación que acreditara el ingreso legal de la mercadería; sin embargo, los conductores no pudieron presentar los documentos correspondientes.

Mercadería y vehículos fueron incautados

Tras la intervención, los tres camiones fueron trasladados a la sede de la Policía Fiscal, ubicada en la excomisaría 24 de Junio, en el distrito Gregorio Albarracín.

Posteriormente, la carga fue derivada a los almacenes de Aduanas, donde será sometida al proceso de aforo y conteo oficial para determinar con precisión el volumen y valor de los productos decomisados.

Según las estimaciones preliminares, tanto la mercadería como los vehículos intervenidos tendrían un valor aproximado de S/ 1,5 millones.

Productos ingresaban evadiendo controles

Las autoridades recordaron que productos como soja, maíz, azúcar, aceite y detergentes, procedentes principalmente de Bolivia, suelen ingresar de manera ilegal por la frontera sur para ser comercializados en mercados, tiendas y ferias de Tacna sin cumplir con los controles aduaneros ni el pago de impuestos.

Asimismo, señalaron que continúan las investigaciones para establecer la procedencia exacta de la carga e identificar a los responsables de esta presunta actividad ilícita.