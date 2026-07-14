Tres camiones cargados con mercadería de presunto contrabando fueron intervenidos por agentes de la Policía Fiscal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat-Aduanas) durante un operativo ejecutado en el kilómetro 8 de la carretera Tarata-Tacna.
La intervención se realizó durante la madrugada, cuando los vehículos se dirigían hacia la ciudad de Tacna transportando diversos productos que, según las primeras diligencias, habrían ingresado ilegalmente al país.
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Transportaban maíz, harina de soja y envases descartables
Las unidades intervenidas, de placas V4P-846, Z3L-885 y XK-846, corresponden a camiones Volvo modelo F12.
De acuerdo con la información policial, los vehículos trasladaban sacos de maíz, harina de soja y envases descartables, productos que serían de procedencia boliviana y que presuntamente iban a ser comercializados en ferias y mercados de la ciudad de Tacna.
Los agentes solicitaron la documentación que acreditara el ingreso legal de la mercadería; sin embargo, los conductores no pudieron presentar los documentos correspondientes.
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Mercadería y vehículos fueron incautados
Tras la intervención, los tres camiones fueron trasladados a la sede de la Policía Fiscal, ubicada en la excomisaría 24 de Junio, en el distrito Gregorio Albarracín.
Posteriormente, la carga fue derivada a los almacenes de Aduanas, donde será sometida al proceso de aforo y conteo oficial para determinar con precisión el volumen y valor de los productos decomisados.
Según las estimaciones preliminares, tanto la mercadería como los vehículos intervenidos tendrían un valor aproximado de S/ 1,5 millones.
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Productos ingresaban evadiendo controles
Las autoridades recordaron que productos como soja, maíz, azúcar, aceite y detergentes, procedentes principalmente de Bolivia, suelen ingresar de manera ilegal por la frontera sur para ser comercializados en mercados, tiendas y ferias de Tacna sin cumplir con los controles aduaneros ni el pago de impuestos.
Asimismo, señalaron que continúan las investigaciones para establecer la procedencia exacta de la carga e identificar a los responsables de esta presunta actividad ilícita.