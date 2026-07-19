Un accidente de tránsito por despiste y volcadura de una camioneta dejó una mujer fallecida y cuatro personas heridas en el kilómetro 148 de la carretera Binacional, en jurisdicción de la provincia de Candarave, región Tacna.

El hecho ocurrió antes de la noche del sábado en un tramo de la vía que conecta las regiones de Puno y Moquegua y que atraviesa el centro poblado de Huaytire, según informó la Policía Nacional.

Vehículo terminó fuera de la vía

Efectivos de la Comisaría de Candarave acudieron al lugar alrededor de las 8:00 p. m. y encontraron una camioneta Great Wall Haval H3, de placa Z3S-121, recostada sobre plantaciones de ichu y con severos daños materiales.

En el lugar fue identificado como conductor Idelson Cueva Mamani, de 40 años, quien manifestó que manejaba el vehículo al momento del accidente.

Camioneta quedó fuera de la pista en la carretera Binacional.

Cuatro ocupantes fueron trasladados al hospital

Personal de salud del centro poblado de Huaytire acudió en una ambulancia para atender a los heridos y trasladarlos al Hospital Regional de Moquegua.

Los lesionados fueron identificados como:

Anastacio Nina Paco (55), con traumatismo encéfalo craneano moderado y evaluación para descartar fracturas costales.

(55), con traumatismo encéfalo craneano moderado y evaluación para descartar fracturas costales. Jéssica Nina Cueva (27), con policontusiones, traumatismo encéfalo craneano leve y posible fractura de tibia y peroné en la pierna derecha.

(27), con policontusiones, traumatismo encéfalo craneano leve y posible fractura de tibia y peroné en la pierna derecha. Mirian Nina Cueva (25), con traumatismo encéfalo craneano leve y evaluación para descartar fracturas en la pierna izquierda y clavícula.

(25), con traumatismo encéfalo craneano leve y evaluación para descartar fracturas en la pierna izquierda y clavícula. Un menor de iniciales C.F.N. (6), con policontusiones, traumatismo encéfalo craneano leve y fractura de los huesos nasales.

Una pasajera falleció en el lugar

La pasajera Vilma Cueva Choque, de 46 años, falleció en el lugar del accidente debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El deceso fue confirmado por la médica Gianela Delgado Castro, quien certificó la muerte de la víctima.

Fiscalía ordenó la detención del conductor

La Policía informó que el fiscal Javier Mamani Vargas, de la Fiscalía Provincial Mixta de Candarave, dispuso la detención preliminar de Idelson Cueva Mamani por el presunto delito de homicidio culposo, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue central de Tacna para las diligencias correspondientes.

Las autoridades indicaron que las circunstancias del despiste y la volcadura aún son materia de investigación.