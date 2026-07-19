Un accidente de tránsito por despiste y volcadura de vehículo con subsecuente muerte y lesiones personales se produjo antes de caer la noche de ayer en la provincial de Candarave, específicamente en el kilómetro 148 de la carretera Binacional, protagonizado por una camioneta con integrantes de una familia que se dirigía de Desaguadero (Puno) a Moquegua o Tacna.

Vehículo siniestrado

Efectivos de la comisaría de Candarave llegaron a las 20 horas al lugar de los hechos y encontraron el vehículo marca Great Wall modelo Haval H3 color plata de matrícula Z3S-121 que se hallaba fuera de la pista, recostado sobre las plantaciones de ichu y con daños materiales de consideración. En el lugar fue hallado Idelson Cueva Mamani (40), quién refirió ser el conductor de la camioneta siniestrada.

Heridos al hospital

Se convocó a la zona a una ambulancia del centro de salud de Huaytire (Candarave) para socorrer a los accidentados en estado de gravedad y trasladarlos al hospital de Moquegua.

A ese nosocomio ingresaron por el servicio de Emergencia Anastacio Nina Paco (55) que según su diagnóstico presenta “traumatismo encéfalo craneano (Tec) moderado, descartar fracturas de costales”, Jéssica Nina Cueva (27) con “policontusiones, Tec leve en evolución, descartar fractura de tibia y peroné en pierna derecha”, Mirian Nina Cueva (25) con diagnóstico “Tec leve en evolución, descartar fractura de tibia y peroné en pierna izquierda y descartar fractura en clavícula” y el menor de iniciales C.F.N. (06) con “policontusiones, Tec leve en evolución y fractura en fosas nasales”.

Camioneta quedó fuera de la pista en la carretera Binacional.

Mujer fallecida

La pasajera del vehículo siniestrado que fue identificada como Vilma Cueva Choque (46) no resistió a las graves lesiones que contrajo y murió en el lugar del accidente de tránsito, siendo corroborado su deceso por la médico Gianela Delgado Castro, según informaron los policías de Candarave que intervinieron en el accidente de tránsito.

Trasladan a morgue

La camioneta Z3S-121 con daños de consideración permaneció en la zona hasta la madrugada de hoy. Policías interventores dieron aviso al fiscal Javier Mamani Vargas, de la Fiscalía Provincial Mixta de Candarave, quién dispuso la detención preliminar del conductor Idelson Cueva Mamani por el presunto delito de homicidio culposo; en tanto el cadáver de la persona fallecida fue trasladado a la morgue de Tacna.

Zona de Huaytire

Según policías de Candarave, un tramo de la carretera Binacional que une Puno con Moquegua pasa por el territorio de Tacna, específicamente por el centro poblado Huaytire. En esa zona se produjo en accidente de tránsito con un muerto y heridos, cuya causa es materia de investigación policial.